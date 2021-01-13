Голкипер «Далласа» Худобин рассказал о том, как он переболел COVID-19
Андрей Черников
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Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Антон Худобин рассказал о том, как он переболел COVID-19.
Спортсмен заразился инфекцией в России.
«Было трудно дышать. Мне не было настолько плохо, чтобы дышать при помощи кислородного баллона. Когда я поднимался на второй или третий этаж, у меня буквально перехватывало дыхание», — приводит слова Худобина пресс-служба лиги.
Ранее сообщалось о том, что в НХЛ выявлено 27 положительных результатов тестирования на коронавирус.