Голкипер «Далласа» Худобин рассказал о том, как он переболел COVID-19

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас» Антон Худобин рассказал о том, как он переболел COVID-19.

Спортсмен заразился инфекцией в России.

«Было трудно дышать. Мне не было настолько плохо, чтобы дышать при помощи кислородного баллона. Когда я поднимался на второй или третий этаж, у меня буквально перехватывало дыхание», — приводит слова Худобина пресс-служба лиги.



Ранее сообщалось о том, что в НХЛ выявлено 27 положительных результатов тестирования на коронавирус.