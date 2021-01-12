В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном назначении Финка на пост тренера команды
Андрей Черников
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В московском «Спартаке» отреагировали на новость о том, что агенты предлагали услуги наставника Торстена Финка столичной команде, передает «СЭ».
Напомним, в декабре стало известно о том, что Доменико Тедеско летом 2021 года покинет красно-белых.
«Это слухи. Мы слухи не комментируем», — заявил директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.
Ранее Евгений Ловчев прокомментировал переход Йоррита Хендрикса в «Спартак».