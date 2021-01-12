В «Спартаке» отреагировали на новость о возможном назначении Финка на пост тренера команды

В московском «Спартаке» отреагировали на новость о том, что агенты предлагали услуги наставника Торстена Финка столичной команде, передает «СЭ».

Напомним, в декабре стало известно о том, что Доменико Тедеско летом 2021 года покинет красно-белых.

«Это слухи. Мы слухи не комментируем», — заявил директор департамента по связям с общественностью столичного клуба Антон Фетисов.



Ранее Евгений Ловчев прокомментировал переход Йоррита Хендрикса в «Спартак».