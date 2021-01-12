Экс-менеджер «Локомотива» прокомментировал высокие агентские выплаты за трансферы

Бывший менеджер московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «Спорт-Экспресс» прокомментировал высокие агентские выплаты за трансферы.

Напомним, что «Матч ТВ» публиковал информацию с цифрами по агентским выплатам «Локомотива», которые превышали рекомендуемые десять процентов.

«Здесь вопрос рынка. Если мы не даем эту сумму, то футболист оказывается в другом клубе. Чтобы получить игрока, мы вынуждены платить», — сказал он.

Ранее ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Барбозой.