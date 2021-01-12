Экс-менеджер «Локомотива» прокомментировал высокие агентские выплаты за трансферы
Карен Саркисян
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Бывший менеджер московского «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «Спорт-Экспресс» прокомментировал высокие агентские выплаты за трансферы.
Напомним, что «Матч ТВ» публиковал информацию с цифрами по агентским выплатам «Локомотива», которые превышали рекомендуемые десять процентов.
«Здесь вопрос рынка. Если мы не даем эту сумму, то футболист оказывается в другом клубе. Чтобы получить игрока, мы вынуждены платить», — сказал он.
Ранее ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Барбозой.