Нападающий «Гремио» Пепе отказался от перехода в «Зенит»
Карен Саркисян
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Нападающий бразильского «Гремио» Пепе отказался от перехода в петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Рафаэль Пфайффер в Twitter.
По информации журналиста, нападающий принял решение остаться в «Гремио» до конца нынешнего сезона.
В нынешнем сезоне Пепе провел 21 матч в чемпионате Бразилии, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.
Ранее ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило.
Direção do Grêmio está confiante na permanência de Pepê até o final da temporada. O jogador não quer atuar na Rússia e o Grêmio ainda não recebeu proposta do Porto. A conversa de Renato com Pepê deixou a direção otimista.@FutebolGuaiba— Rafael Pfeiffer (@rafapfeiffer) January 11, 2021