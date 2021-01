Нападающий «Гремио» Пепе отказался от перехода в «Зенит»

Нападающий бразильского «Гремио» Пепе отказался от перехода в петербургский «Зенит». Об этом сообщает журналист Рафаэль Пфайффер в Twitter.

По информации журналиста, нападающий принял решение остаться в «Гремио» до конца нынешнего сезона.

В нынешнем сезоне Пепе провел 21 матч в чемпионате Бразилии, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее ЦСКА подписал контракт с полузащитником «Ниццы» Данило.

Direção do Grêmio está confiante na permanência de Pepê até o final da temporada. O jogador não quer atuar na Rússia e o Grêmio ainda não recebeu proposta do Porto. A conversa de Renato com Pepê deixou a direção otimista.@FutebolGuaiba