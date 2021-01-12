У защитника «Кардиффа» Бамба нашли лимфому
Вадим Балканов
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У защитника «Кардифф Сити» Сола Бамба нашли неходжкинскую лимфому. Об этом сообщает пресс-служба валлийского клуба.
Ивуарийский футболист получил направление на прохождение химиотерапии.
Параллельно с ним, Бамба будет проходить при клубе тренерские курсы.
В нынешнем сезоне 35-летний игрок провел пять матчей и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА договорился о контракте с полузащитником «Ниццы» Данило Барбозой.