У защитника «Кардиффа» Бамба нашли лимфому

У защитника «Кардифф Сити» Сола Бамба нашли неходжкинскую лимфому. Об этом сообщает пресс-служба валлийского клуба.

Ивуарийский футболист получил направление на прохождение химиотерапии.

Параллельно с ним, Бамба будет проходить при клубе тренерские курсы.

В нынешнем сезоне 35-летний игрок провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что столичный ЦСКА договорился о контракте с полузащитником «Ниццы» Данило Барбозой.