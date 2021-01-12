Левандовски поделился воспоминаниями о работе с Клоппом

Нападающий сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился воспоминаниями о работе с главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Об этом сообщает The Player's Tribune.

По его словам, немецкий специалист великолепно исполняет роль «плохого» учителя, который требует максимума от своих подопечных, что позволяет им добиться максимального прогресса.

Также Левандовски отметил, что мог общаться с Клоппом на любую тему и доверять ему самые близкие тайны.

Напомним, что поляк и немец знакомы друг с другом благодаря работе в дортмундской «Боруссии».

Ранее сообщалось, что судьи, работающие на матчах Российской премьер-лиги, соберутся для подготовки к весенней части чемпионата в феврале.