Экс-игрок «Зенита» Витсель перенес операцию на ахилле
Андрей Черников
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Футболист дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель перенес операцию на ахилловом сухожилии.
«Сегодня я успешно перенес операцию, теперь буду усердно работать, чтобы скорее вернуться в строй. Вернусь при поддержке друзей и семьи», — написал Витсель в Instagram.
С 2012 по 2016 год бельгиец выступал за петербургский «Зенит».
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