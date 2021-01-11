Экс-игрок «Зенита» Витсель перенес операцию на ахилле

Футболист дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель перенес операцию на ахилловом сухожилии.

«Сегодня я успешно перенес операцию, теперь буду усердно работать, чтобы скорее вернуться в строй. Вернусь при поддержке друзей и семьи», — написал Витсель в Instagram.



С 2012 по 2016 год бельгиец выступал за петербургский «Зенит».

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