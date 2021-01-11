Макгрегор пообещал нокаутировать Порье за 60 секунд

Ирландский боец смешанных единоборств (MMA) Конор Макгрегор поделился ожиданиями от предстоящего боя с американским бойцом MMA Дастином Порье, передает MMAJunkie.

По словам Макгрегора, ему нравится Порье.

По мнению ирландца, американец является хорошим бойцом.

«Он даже великий боец, но все еще ниже меня по уровню. Я нокаутирую Дастина за 60 секунд», — сказал он.

Напомним, что бой Макгрегор — Порье пройдет 23 января на турнире UFC 257 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее сообщалось, что глава UFC намерен уговорить Хабиба провести еще один поединок.