Тренер рассказал о конфликте с отцом Хабиба Нурмагомедова

Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес в интервью YouTube-каналу Combat Challenge рассказал о конфликте с отцом российского бойца Абдулманапом Нурмагомедовым.

По словам тренера, за все время общения с Абдулманапом Нурмагомедовым у них был лишь один конфликт.

«Как-то я опоздал. Совсем на чуть-чуть. И Амбдулманап посмотрел на меня очень тяжелым взглядом. Я сразу почувствовал вину», — сказал Мендес.

Напомним, что Адулманап Нурмагомедов скончался 3 июля 2020 года в возрасте 57 лет.

Ранее президент UFC высказался о возможном бой-реванше Хабиб — Макгрегор.