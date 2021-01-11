АПЛ рассматривает замену соперника для «Тоттенхэма» в следующем матче
Мартин Норикович
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Английская премьер-лига (АПЛ) рассматривает замену соперника для лондонского «Тоттенхэм Хотспур» в следующем матче. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, 13 января в рамках 18 тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» может встретиться с лондонским «Фулхэмом».
Напомним, что игра «Тоттенхэм» — «Фулхэм» должна была состояться 30 декабря 2020 года, но была перенесена из-за коронавируса.
Ранее Салах приобрел кислородные баллоны для деревенской больницы.