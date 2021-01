Экс-подруга теннисиста Кириоса обвинила его в домашнем насилии

Экс-подруга теннисиста Ника Кириоса Кьяра Пассари обвинила его в домашнем насилии. Соответствующий пост девушка опубликовала в своем Twitter-аккаунте.

По ее словам, 46-я ракетка мира недостоин иметь болельщиков и поклонников, так как испытывал по отношению к ней рукоприкладство и психологическую травлю.

Напомним, что 25-летний австралиец объявил об отношениях с Пассари в июне 2020 года.



Hope this is not about NK pic.twitter.com/ZfzdM0ZVJ7