Российские лыжники выступят на ЧМ-2021 под флагом и гимном ФИС

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы выступят на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжного спорта.

«Наша сборная выступит на чемпионате мира под флагом и гимном ФИС, с названием National athletes of Russia. Это предложение сделала нам FIS, и мы с ним согласны. В любом случае слово «Россия» есть», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Функционер отметила, что в ближайшее время будут отправлены эскизы комбинезонов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны до 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что спортсмены из России смогут использовать народную песню вместо гимна.