Организаторы Гран-при Китая попросили перенести этап «Формулы-1»

Организаторы Гран-при Китая попросили у руководства «Формулы-1» перенести этап на вторую часть сезона из-за ситуации с пандемией коронавируса.

«Почти каждую неделю мы обсуждаем ситуацию с руководством «Формулы-1» посредством конференц-связи. Хотя календарь и составлен, нет уверенности в том, что наша гонка пройдет в апреле», — цитирует генеральный менеджер компании-промоутера Ибинь Яна autosport.com.

Новый сезон «королевских гонок» должен стартовать в марте в австралийском Мельбурне, однако Гран-при Австралии также может не состояться из-за пандемии.

Ранее российский пилот команды «Формулы-1» «Хаас» Никита Мазепин поделился ожиданиями от борьбы со своим партнером по команде Миком Шумахером в следующем сезоне «королевских гонок».