Агент игрока ПСВ подтвердил информацию о переговорах со «Спартаком»
Антон Борисов
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Агент полузащитника нидерландского ПСВ Йоррита Хендрикса Патрик Полдерварт прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в московский «Спартак».
«Мы действительно ведем переговоры со «Спартаком». Наше агентство также представляет Гуса Тиля, так что мы очень хорошо знакомы с представителями этого клуба», — цитирует Полдерварта Sport24.
Представитель футболиста отметил, что сделка еще не закрыта.
В нынешнем сезоне Хендрикс принял участие в 16 матчах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с ПСВ рассчитан до конца сезона-2020/21.
Ранее сообщалось, что футболист подпишет долгосрочное соглашение с российским клубом.