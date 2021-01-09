Американский горнолыжник госпитализирован на вертолете после падения

Американский горнолыжник Томми Форд был госпитализирован после падения во время соревнований в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене, сообщает AP.

Спортсмен упал во время своей попытки, а также сбил рабочего трассы. Спустя 20 минут после инцидента вертолет забрал пострадавшего в больницу.

Как сообщили в сборной США, горнолыжник находится в сознании.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Барселоны» Эусебио Сакристан госпитализирован после несчастного случая.