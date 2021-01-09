Американский горнолыжник госпитализирован на вертолете после падения
Антон Борисов
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Американский горнолыжник Томми Форд был госпитализирован после падения во время соревнований в гигантском слаломе на этапе Кубка мира в швейцарском Адельбодене, сообщает AP.
Спортсмен упал во время своей попытки, а также сбил рабочего трассы. Спустя 20 минут после инцидента вертолет забрал пострадавшего в больницу.
Как сообщили в сборной США, горнолыжник находится в сознании.
Ранее сообщалось, что бывший футболист «Барселоны» Эусебио Сакристан госпитализирован после несчастного случая.