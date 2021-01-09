Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова предложила провести чемпионат мира по фигурному катанию в России.

Ранее из-за пандемии коронавируса шведская федерация фигурного катания отменила все соревнования до конца сезона-2020/21. Мировое первенство запланировано на 22-28 марта в Стокгольме.

«Я предлагаю провести чемпионат мира по фигурному катанию в России. Мы умеем проводить соревнования как никто. Ситуация с коронавирусом никак не повлияет на это», — цитирует Тарасову Sport24.

Ранее специалист прокомментировала решение исполкома Федерации фигурного катания России (ФФККР) организовать турниры до чемпионата мира.