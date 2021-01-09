Экс-тренер ЦСКА узнал о своем уходе из клуба по телефону

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко заявил, что узнал о своем уходе по телефону.

Ранее столичный клуб сообщил, что не будет продлевать контракт со специалистом.

По словам Онопко, 17 декабря после матча с «Ростовом» в чемпионате России он отправился в Испанию к семье.

«А 28-го числа с утра мне позвонил Бабаев и сказал, что контракт продлен не будет. Было очень неприятно узнать такую новость в такой форме», — цитирует специалиста «Чемпионат.com».

Онопко признался, что был удивлен новостью о своем уходе.

Специалист работал помощником главного тренера ЦСКА с 2009 по 2020 год.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о решении ЦСКА не продлевать контракты с Онопко и Сергеем Овчинниковым.