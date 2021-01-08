Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Спортсмен прошел дистанцию за 25 минут 12 секунд, допустив один промах. Вторым стал его брат Тарьей Бе (+10,8; 0). Третье место занял еще один представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд (+21,6; 0).
Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, расположившийся на 11-й строчке (+1.00,6; 1).
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.
Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф
Спринт, 10 км
1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 25.12,0 (1 промах)
2. Тарьей Бе (Норвегия) – +10,8 (0).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +21,6 (0)...
11. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.00,06 (1)