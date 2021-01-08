Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе стал победителем в спринте на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

Спортсмен прошел дистанцию за 25 минут 12 секунд, допустив один промах. Вторым стал его брат Тарьей Бе (+10,8; 0). Третье место занял еще один представитель Норвегии Стурла Холм Легрейд (+21,6; 0).

Лучшим среди россиян стал Эдуард Латыпов, расположившийся на 11-й строчке (+1.00,6; 1).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринт на этапе Кубка мира в Оберхофе.

Биатлон. Кубок мира. 5-й этап. Оберхоф

Спринт, 10 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) – 25.12,0 (1 промах)

2. Тарьей Бе (Норвегия) – +10,8 (0).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – +21,6 (0)...

11. Эдуард Латыпов (Россия) – +1.00,06 (1)