Форвард «Манчестер Сити» Агуэро может пополнить состав «ПСЖ»
Вадим Балканов
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро может пополнить состав «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает Late Football Club.
По информации источника, в услугах аргентинского нападающего заинтересован лично Маурисио Почеттино, недавно сменивший на посту главного тренера парижан Томаса Тухеля.
Напомним, что текущий контракт Агуэро с «горожанами» истекает летом 2021 года. Он уже может вести переговоры с другими клубами о дальнейшем сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость об интересе туринского «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» Элдору Шомуродову.