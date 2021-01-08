Форвард ЦСКА Гайч может перейти в «Бешикташ»

Форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч может перейти в стамбульский «Бешикташ». Об этом сообщает TyC Sports.

По информации источника, аргентинский нападающий хочет сыграть за свою национальную команду на Олимпийских играх в Токио, для чего ему нужна игровая практика.

Из-за наличия длительного трудового соглашения с армейцами в приоритете рассматривается вариант с полугодовой арендой Гайча.



Ранее сообщалось, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на новость об интересе туринского «Ювентуса» к нападающему «Дженоа» Элдору Шомуродову.