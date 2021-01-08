Нокаут Поветкина признан лучшим в 2020 году

Нокаут в исполнении российского боксера Александра Поветкина признан лучшим в 2020 году. Об этом сообщает Boxing Scene.

По мнению экспертов портала, точный удар в пятом раунде противостояния за звание временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) с Дилланом Уайтом по ходу пятого раунда стал самым зрелищным в прошлом году.

Напомним, что в четвертом раунде Поветкин дважды оказался на настиле.

Ранее сообщалось, что действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян будет защищать свой титул в бою против Алджамейна Стерлинга.