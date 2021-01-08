Дзюба выбрал Оздоеву профессию политика

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба заявил, что из его одноклубника и партнера по национальной команде Магомеда Оздоева получился бы отличный политик. Об этом сообщает пресс-служба сборной России в YouTube.

По его словам, хавбек сине-бело-голубых даже имеет соответствующее прозвище в команде.

«Оздоев был бы отличным политиком. Вот кто прям политиканище был бы, король политики. Вообще, нужно присмотреться к этому парню.



Мага — легендарный в этом плане. Есть даже между нами шуточка — Магомед знает все, но не все точно. Поэтому Магомед прям политик», — сказал Дзюба.

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