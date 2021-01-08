«Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за Месси

«Манчестер Сити» считает себя фаворитом в борьбе за нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, манкунианцы рассчитывают на подписание контракта с 33-летним форвардом, если он решит закончить выступление за сине-гранатовых.



Напомним, что трудовое соглашение южноамериканца с вице-чемпионами Испании действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что нападающий «Гремио» Пепе может перейти в петербургский «Зенит».