Дания готова отказаться от поездки на хоккейный ЧМ-2021 в Белоруссию
Вадим Балканов
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Сборная Дании готова отказаться от поездки на чемпионат мира по хоккею 2021 года в Белоруссию. Об этом сообщает портал Dr.dk.
По словам директора Датского хоккейного союза Ульриха Ларсена, страна не желает отправлять своих игроков на мировое первенство в Минск и намерена ждать решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) о переносе игр в другое место.
Также Ларсен выразил надежду, что ситуация вряд ли дойдет до критической отметки.
Ранее сообщалось, что спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил проблемы российского футбола и хоккея.