Агент рассказал о будущем полузащитника ЦСКА Бийола

Агент полузащитника московского ЦСКА и сборной Словении Яки Бийола рассказал о будущем своего клиента.

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что «Ганновер 96» отказался выкупать Бийола у ЦСКА.

«Мы ничего об этом не знаем. Еще слишком рано, чтобы обсуждать опцию выкупа», — приводит слова агента Sport24.

Ранее сообщалось, что нападающий ЦСКА Гайч может перейти в «Бока Хуниорс».