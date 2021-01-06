Стала известна группа сборной России на МЧМ-2022
Карен Саркисян
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Cборная США обыграла национальную команду Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:0.
Напомним, что ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.
Таким образом, стал известен состав групп МЧМ-2022.
Сборная России сыграет с национальными командами США, Швеции, Словакии и Швейцарии в Ред Дире (Канада). И снова в Эдмонтоне выступят команды — Канады, Финляндии, Германии, Чехии и Австрии.