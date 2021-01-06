Финляндия вышла вперед в матче с Россией за третье место МЧМ-2021
Вадим Балканов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В эти минуты идет матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2021 года между сборными России и Финляндии.
На второй минуте третьего периода скандинавская команда вышла вперед. В ворота Ярослава Аскарова шайбу забросил Микко Петман, сделав счет 2:1.
Стоит отметить, что для 19-летнего форварда этот гол стал первым на турнире.
Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем против сборной Финляндии.