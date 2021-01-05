Губерниев раскритиковал сборную России за игру на МЧМ-2021
Карен Саркисян
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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную России за игру на молодежном чемпионате мира 2021 года по хоккею, передает «Матч ТВ».
По мнению комментатора, сборная России оказалась небоеспособной на МЧМ-2021.
Губерниев считает, что винить Ярослава Аскарова в поражении от национальной команды Канады нельзя.
«Нас не только канадцы возят. Нас немцы возят!» — добавил он.
Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.