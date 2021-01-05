Губерниев раскритиковал сборную России за игру на МЧМ-2021

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал сборную России за игру на молодежном чемпионате мира 2021 года по хоккею, передает «Матч ТВ».

По мнению комментатора, сборная России оказалась небоеспособной на МЧМ-2021.

Губерниев считает, что винить Ярослава Аскарова в поражении от национальной команды Канады нельзя.

«Нас не только канадцы возят. Нас немцы возят!» — добавил он.

Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.