Экс-глава СБР предложил внести уголовную ответственность за допинг

Экс-глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о том, что он подготовил поправки к закону о допинге, передает «Спорт день за днем».

«У меня подготовлена большая программа по поводу изменения законодательства. Ответственность должна быть вплоть до уголовной. Не только для тренеров и врачей, но и для спортсменов», — сказал Драчев.

Также Драчев отметил, что сейчас готовятся поправки, чтобы был возврат полученных материальных благ: машины, квартиры.

Данные инициативы планируется внести на весенней сессии.

Ранее Драчев призвал пинками разогнать биатлонную сборную России.