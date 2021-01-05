Сотрудник TSN высмеял Аскарова за неудачную игру против Канады
Андрей Черников
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Сотрудник канадского телеканала TSN Стив Ллойд высмеял голкипера молодежной сборной России Ярослава Аскарова за неудачную игру в матче 1/2 финала чемпионата мира против «кленовых листьев».
В Twitter Ллойд сравнил Аскарова с вратарем из фильма «Щелчок», выложив GIF-картинку.
Россияне уступили со счетом 0:5, а Аскаров пропустил четыре шайбы.
Ранее Виталий Милонов поделился впечатлениями от матча Россия — Канада.
Reminding me of another lefty. pic.twitter.com/jNrkfjr3Mc— Steve Lloyd (@TSNSteveLloyd) January 4, 2021