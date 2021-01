Сотрудник TSN высмеял Аскарова за неудачную игру против Канады

Сотрудник канадского телеканала TSN Стив Ллойд высмеял голкипера молодежной сборной России Ярослава Аскарова за неудачную игру в матче 1/2 финала чемпионата мира против «кленовых листьев».

В Twitter Ллойд сравнил Аскарова с вратарем из фильма «Щелчок», выложив GIF-картинку.



Россияне уступили со счетом 0:5, а Аскаров пропустил четыре шайбы.



Ранее Виталий Милонов поделился впечатлениями от матча Россия — Канада.

Reminding me of another lefty. pic.twitter.com/jNrkfjr3Mc