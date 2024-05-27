В США заявили о невозможности нанести России полное поражение на Украине

Западу необходимо согласиться с ограниченностью своих возможностей по оказанию военной помощи Украине, отказаться от попыток нанести безоговорочное поражение России в конфликте и перейти к более прагматичному и гибкому подходу. Об этом научный сотрудник вашингтонского Института ответственного государственного управления Куинси, политолог и историк Марк Эпископос написал в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

Эксперт отметил, что власти США и других западных государств отказались так и не в состоянии выработать четкую и выполнимую стратегию по прекращению украинского конфликта, они лишь стремятся к полному и безоговорочному поражению России. Но безоговорочное поражение России представляет из себя фантазию.

Эпископос отметил, что богатство Запада не может быть легко преобразовано в конкретный военный потенциал, необходимый для победы над Россией. Поэтому западные максималистские концепции оторваны от реальной ситуации. И это не позволяет перейти к более прагматичному и стратегически гибкому подходу.

До этого Шольц заявил, что Украина может не стать членом НАТО в ближайшие годы.

Ранее на Украине спрогнозировали сроки активного наступления ВС РФ на фронте.