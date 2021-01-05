Экс-тренер «Интера» Мадзарри отказался возглавить «Спартак»

Бывший главный тренер миланского «Интера» Вальтер Мадзарри отказался возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По словам агента Антонио Финко, его клиенту необходим серьезный и привлекательный проект.

Также он заявил, что Мадзарри минувшим летом мог возглавить один из французских клубов, однако в последний момент подписание контракта сорвалось.

Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить лондонский «Челси».