Экс-тренер «Интера» Мадзарри отказался возглавить «Спартак»
Вадим Балканов
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Бывший главный тренер миланского «Интера» Вальтер Мадзарри отказался возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает Tuttomercatoweb.
По словам агента Антонио Финко, его клиенту необходим серьезный и привлекательный проект.
Также он заявил, что Мадзарри минувшим летом мог возглавить один из французских клубов, однако в последний момент подписание контракта сорвалось.
Ранее сообщалось, что главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко может возглавить лондонский «Челси».