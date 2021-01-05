Стал известен состав молодежной сборной России на игру против Канады
Стал известен состав сборной России на игру против Канады в рамках полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Вратари: Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);
1-е звено: Шакир Мухамадуллин – Семен Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;
2-е звено: Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Егор Афанасьев – Михаил Абрамов;
3-е звено: Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Данил Башкиров — Егор Спиридонов – Илья Сафонов;
4-е звено: Даниил Чайка; Максим Грошев – Василий Пономарев – Захар Бардаков — Егор Чинахов.
Стартовое вбрасывание состоится 5 января в 02.00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе Игоря Ларионова с молодежной сборной России по хоккею
Есть состав на полуфинал с канадцами! Стартовое вбрасывание — в 2:00 по мск.— Хоккей России (@russiahockey) January 4, 2021
�� Вратари: Аскаров, Ахтямов
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/LNM5f4H39h