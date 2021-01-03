«Лукойл» увеличит финансирование «Спартака»

Сын президента ПАО «Лукойл» Вагита Алекперова Юсуф Алекперов вошел в совет директоров московского «Спартака».

По информации «Спорт-Экспресс», одним из последствий вхождения Юсуфа Алекперова в совет директоров станет увеличение финансирования московского клуба.

Сообщается, что финансирование «Спартака» от семьи Алекперовых вырастет в три раза.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) московский «Спартак» набрал 35 очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице, отставая от московского ЦСКА на два очка и от петербургского «Зенита» на шесть очков.

Ранее умер бывший игрок ЦСКА и сборной СССР Юрий Саух.