«Спартак» показал шуточную переписку с Месси

Московский «Спартак» показал шуточную переписку в Twitter с игроком каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.

Аккаунт красно-белых поприветствовал аргентинца, но сразу получает ответ — «нет».

«Боль», — подписала скриншот с перепиской пресс-служба москвичей.

Напомним, контракт аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года. Сейчас он может вести переговоры с другими клубами.



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