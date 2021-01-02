«Спартак» показал шуточную переписку с Месси
Андрей Черников
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Московский «Спартак» показал шуточную переписку в Twitter с игроком каталонской «Барселоны» Лионелем Месси.
Аккаунт красно-белых поприветствовал аргентинца, но сразу получает ответ — «нет».
«Боль», — подписала скриншот с перепиской пресс-служба москвичей.
Напомним, контракт аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года. Сейчас он может вести переговоры с другими клубами.
Ранее Александра Кокорина высмеяли за фотографию в костюме и кроссовках.
Pain. https://t.co/C0NZW0O4El pic.twitter.com/pNJmUbrXrT— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) January 2, 2021