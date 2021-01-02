Осужденный во Франции болельщик Ивкин вернулся в Россию

Осужденный во Франции болельщик Михаил Ивкин вернулся в Россию, сообщила член Общественной палаты Российской Федерации Мария Бутина в своем Telegram-канале.

Напомним, Ивкин был приговорен к трем годам тюремного заключения за участие в беспорядках во время Евро-2016.

Суд французского Экс-ан-Прованса признал его виновным по делу о нанесении тяжких телесных повреждений английскому фанату.



«Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается», — написала Бутина.

Ранее сообщалось о том, что Ивкин вышел из французской тюрьмы.