Бывший футболист «Барселоны» госпитализирован после несчастного случая

Бывший футболист каталонской «Барселоны» Эусебио Сакристан госпитализирован после несчастного случая, передает Marca.

Подробности инцидента не уточняются. Отмечается, что бывшего игрока увезла в больницу карета скорой помощи.

Сакрастиан выступал за сине-гранатовых с 1988 по 1995 год.



Ранее сообщалось о том, что «Барселона» показывает худший результат в чемпионате Испании за 17 лет.