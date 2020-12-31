Бывший футболист «Барселоны» госпитализирован после несчастного случая
Андрей Черников
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Бывший футболист каталонской «Барселоны» Эусебио Сакристан госпитализирован после несчастного случая, передает Marca.
Подробности инцидента не уточняются. Отмечается, что бывшего игрока увезла в больницу карета скорой помощи.
Сакрастиан выступал за сине-гранатовых с 1988 по 1995 год.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» показывает худший результат в чемпионате Испании за 17 лет.