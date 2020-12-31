Опубликовано видео голов и ярких моментов матча Россия — Швеция

Видео голов и самых интересных моментов матча группового этапа молодежного чемпионата мира 2021 года между сборными России и Швеции появилось на странице российской команды в YouTube.

Встреча, прошедшая в канадском Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс», завершилась в овертайме со счетом 4:3 в пользу россиян. В составе победителей отличились Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов и Марат Хуснутдинов. У шведов шайбы забросили Арвид Костмар, Александер Хольц и Ноэль Гунлер.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сборная России одержала три победы в четырех матчах группового этапа и гарантировала себе минимум второе место.

Молодежный чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит с 25 декабря по 6 января.

Ранее сообщалось, что сборная России прервала рекордную победную серию Швеции на МЧМ.