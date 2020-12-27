Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров рассказал, почему в юношестве он перестал играть в хоккей.

В эфире «Матч ТВ» Лавров отметил, что он начинал играть в хоккей в деревне под Ногинском, где у них была команда «Золотая шайба».

Также он сказал, что первые два курса играл в хоккей и в институте.

«У нас была сводная команда — с министерством внешней торговли. Ими нас разбавляли точнее. Близорукость стала развиваться, а контактных линз еще не было. Я уже плохо шайбу видел. Это как-то само отпало», — добавил Лавров.



Ранее Лавров высказался о конфликте Доменико Тедеско с тренером «Сочи».