Тутберидзе подвела итоги чемпионата России

Именитый тренер Этери Тутберидзе подвела итоги прошедшего в Челябинске чемпионата России.

На первом месте в женском одиночном катании оказалась ученица специалиста Анна Щербакова, которая не так давно перенесла тяжелую пневмонию. Второй стала еще одна воспитанница Тутберидзе Камила Валиева, а замкнула тройку лидеров Александра Трусова, в мае 2020 года перешедшая из группы тренера в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Завершился чемпионат России. Мы испытали вершину эмоций — настолько сложный для нашей команды был год. Результат этого чемпионата — это огромная компенсация за проделанную нашей командой работу», — написала Тутберидзе в своем Instagram.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе эмоционально прокомментировала победу Щербаковой на ЧР.