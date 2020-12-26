Пономарев признан лучшим игроком сборной России в матче против США

Нападающий молодежной сборной России Василий Пономарев признан лучшим игроком в матче первого тура группового этапа чемпионата мира — 2021 против США.

Российский форвард отметился дублем в ворота звездно-полосатых.

Лучшим в составе проигравшей команды стал Кэм Йорк, отправивший первую шайбу в ворота Ярослава Аскарова.

Напомним, что следующий матч на турнире подопечные Игоря Ларионова проведут против национальной сборной Чехии. Стартовое вбрасывание состоится 28 декабря в 05:30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сборная России одолела национальную команду США в первом матче на молодежном чемпионате мира по хоккею в Канаде.