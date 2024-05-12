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Ветеран из США прокомментировал отказ Вашингтона отмечать с Москвой встречу на Эльбе

Ветеран из США назвал глупостью отказ отмечать с Москвой встречу на Эльбе

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AP

Американский ветеран, участник встречи на Эльбе в апреле 1945 года Фрэнк Кон назвал глупостью отказ Вашингтона отмечать с Москвой встречу союзников на Эльбе. Об этом сообщает ТАСС.

«В некотором смысле это было последнее хорошее связующее звено между нами (Россией и США. — «Газета.Ru»). И очень досадно, что все это разваливается. Мне бы хотелось, чтобы они [должностные лица американской администрации] воскресили это», — прокомментировал ветеран решение правительства США и прежнюю традицию проведения совместных мемориальных мероприятий на Арлингтонском национальном кладбище под Вашингтоном.

До этого мэр города Томска Дмитрий Махиня поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны Федором Бондаренко, который пожаловался на одного из чиновников из-за отказа последнего передать ему воду во время парада в честь Дня Победы.

Он рассказал, что поручил своему заместителю Владимиру Радулу и главе Октябрьского района Томска Сергею Лозовскому навестить ветерана.

Ранее американский ветеран раскрыл, кто может гарантировать, что третьей мировой не будет.

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