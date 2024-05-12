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Журналисты заметили, что украинская авиация применяет тактику «дикой ласки»

BI: ВВС Украины применяют тактику авиации США времен войны во Вьетнаме

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US Air Force

ВВС Украины применяют так называемую тактику «дикой ласки», которую разработали Соединенные Штаты во время войны во Вьетнаме. К такому выводу пришло издание Business Insider, изучив видеозаписи.

Тактика «дикой ласки» предполагает, что пилоты реактивных самолетов позволяют радарам противовоздушной обороны противникам обнаружить себя, после чего отслеживается источник и по искомым координатам расположения ПВО наносится удар ракетами HARM.

Эти ракеты класса «воздух-земля» способны обнаруживать радары противника и поражать их даже после отключения радиолокационных систем. Их использовали в войнах на территории Ливии, Ирака и бывшей Югославии.

11 мая в Белом доме США высказали мнение, что Россия начинает наступление на Харьков. Советник по нацбезопасности Джон Кирби признал последние успехи ВС РФ в Донбассе и связал их с задержкой военной помощи США, которую долго не одобрял конгресс. Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях по всей линии фронта, выделив харьковское направление. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Нидерландов назвали сроки начала поставок Украине истребителей F-16.

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