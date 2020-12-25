Экс-футболист московского «Спартака» Максим Калиниченко сравнил достижения России и Украины на чемпионатах мира.

«Что круче: четвертьфинал сборной Украины на ЧМ-2006 или 1/4 финала России в 2018-м? Достижение Украины круче. Как нас встречали, как нас провожали — это фантастика, праздник», — сказал Калиниченко на YouTube-канале «Футбольный хейт».

Напомним, Калиниченко выступал за сборную Украины с 2002 по 2011 год.



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