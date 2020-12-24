Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России

Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в соревновании пар.

Спортсмены набрали за свое выступление 80,65 балла.

Вторую строчку после первого соревновательного дня заняла пара Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, отставшая от лидеров более чем на три балла.

Третье место занимает дуэт Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина. На их счету 77,01 балла.

Ранее сообщалось, что Александра Степанова и Степан Букин выиграли короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в ритм-танце.