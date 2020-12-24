Главный тренер сборной Канады прокомментировал победу над Россией

Сборная России проиграла национальной команде Канады в рамках выставочного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2021.

Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер сборной Канады Андре Туринья прокомментировал результат игры, передает «Чемпионат.com».

По словам тренера, сборной Канаде есть над чем работать.

Туринья отмечает, что у сборной было несколько ошибок.

«Необходимо исправлять ошибки», — добавил он.

Напомним, что МЧМ-2021 стартует 25 декабря 2020 года.

Финал турнира пройдет 5 января 2021.

Ранее сборная России проиграла Канаде перед МЧМ-2021.