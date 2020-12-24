Главный тренер сборной Канады рассказал о состоянии травмированного игрока
Карен Саркисян
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Сборная России проиграла национальной команде Канады в рамках выставочного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2021.
Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:0.
Капитан национальной сборной Канады Кирби Дак получил травму.
Главный тренер сборной Канады Андре Туринья после игры рассказал о состоянии Дака, передает «Чемпионат.com».
По словам тренера, он ничего не может сказать про травму капитана.
Туринья отмечает, что Дак пройдет обследование.
«Мы ждем вердикта врачей», — добавил он.
Напомним, что МЧМ-2021 стартует 25 декабря 2020 года.
Финал турнира пройдет 5 января 2021.