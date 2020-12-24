Нападающий сборной России Подколзин высказался о поражении от Канады перед МЧМ
Карен Саркисян
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Сборная России проиграла национальной команде Канады в рамках выставочного матча перед молодежным чемпионатом мира — 2021.
Встреча проходила в Эдмонтоне и завершилась со счетом 1:0.
Нападающий сборной России Василий Подколзин высказался о результате игры, передает «Чемпионат.com».
Нападающий отмечает, что это была первая игра за долгое время.
По мнению Подколзина, сборной России есть над чем поработать, есть что улучшить.
«Соперник хороший», — добавил он.
Напомним, что МЧМ-2021 стартует 25 декабря 2020 года.
Финал турнира пройдет 5 января 2021.