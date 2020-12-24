Шарапова: последние два месяца даже не брала в руки ракетку

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова поведала о своей жизни после завершения профессиональной карьеры.

«Последние пару месяцев даже не брала в руки ракетку... В основном из-за того, что просто оставалась дома. Однако, безусловно, я сделаю это, когда ситуация в мире немного успокоится. Когда у нас появится больше возможностей.

Как бы то ни было, теннис — это любимый спорт. Думаю, скоро я обязательно вернусь на корт. Да, это будет немного странно, ведь я уже не профессиональная теннисистка, но это нормально. Я всегда была человеком, который принимает вещи такими, какие они есть», — приводит слова россиянки Tennis World USA.

Напомним. что пятикратная победительница турниров «Большого шлема» ушла из спорта в феврале 2020 года.

Ранее экс-первая ракетка мира объявила о помолвке.