Кучеров пропустит регулярный чемпионат НХЛ из-за операции

Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.

Как сообщают американские СМИ, генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа заявил о том, что Кучерова ожидает операция на бедре.

Напомним, что в минувшем сезоне НХЛ россиянин вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли.

Старт нового сезона запланирован на 13 января.

Ранее «Тампа» продлила соглашение с россиянином Волковым.