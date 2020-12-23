Кучеров пропустит регулярный чемпионат НХЛ из-за операции
Анатолий Ильинский
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Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
Как сообщают американские СМИ, генеральный менеджер клуба Жюльен Брисбуа заявил о том, что Кучерова ожидает операция на бедре.
Напомним, что в минувшем сезоне НХЛ россиянин вместе с «Тампой» стал обладателем Кубка Стэнли.
Старт нового сезона запланирован на 13 января.